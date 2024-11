Auf der Titelseite | Steirisches Klima

Steirisches Klima. Um die sprichwörtliche „Wurscht“ geht es heute in einer Woche in der Steiermark. Die „Wurscht“, das ist in diesem Fall die Macht im Land. Wie es aussieht, dürfte die ÖVP in einem ihrer Kernländer dabei die Macht oder zumindest ihre Vormachtstellung verlieren. Das ist ihr bereits vor 19 Jahren passiert, als die Schwarzen von den Roten überholt wurden.Diesmal spricht alles dafür, dass erstmals die Blauen in der Grünen Mark Platz 1 erobern. Tobt nun, während auch in der politischen Auseinandersetzung die Töne weltweit immer rauer werden, also eine blutige Wahlschlacht im österreichischen Süden? Mitnichten! Gerade wurde in der krone.tv-Runde zu dieser Wahl an das einst viel gelobte „steirische Klima“ erinnert, das heute zwar weniger oft beschworen, aber dennoch weiter aus Überzeugung gelebt wird. Szenenwechsel nach Oberösterreich, wo diese Woche der 75. Geburtstag des legendären ÖVP-Altlandeshauptmannes Josef Pühringer gefeiert wurde – gemeinsam mit Vertretern aller Parteien. Der Jubilar lobte zu Recht das „oberösterreichische Klima“. Wie in der Steiermark, wie in vielen anderen Bundesländern – „Klima“ heißt: Man redet miteinander. Noch besteht also Hoffnung, dass in der Politik nicht nur Gräben vertieft, sondern auch Brücken gebaut werden – zum Wohle des Landes.