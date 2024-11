OÖ rätselt: Wo ist der nächste Vincent Kriechmayr?

Ablenkung PlayStation

Markus Gattinger von der Sportmittelschule Windischgarsten sieht trotz der Probleme Licht am Ende des Tunnels: „Unsere Jugend wird leider immer unsportlicher. Alle sitzen vor der PlayStation, anstatt sich zu bewegen, das spüren generell alle Sportarten. Aber wir veranstalten noch immer 12.000 Schulskikurse pro Jahr in Oberösterreich, die Bergbahnen und das OÖ-Familienreferat übernehmen die Kosten für die Liftkarten der Jugendlichen. Die Qualität beim Nachwuchs ist schon noch da, aber es bedarf heute immer mehr Überzeugungsarbeit bei den Eltern. Die früher breite Pyramide wird immer schmäler. Wir setzen für den Sprung an die Spitze nicht auf Quantität sondern auf kleinere Teams. Einen Vincent Kriechmayr können wir uns nicht bauen, der passiert einfach.“