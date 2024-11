Mann starb bei Verkehrsunfall in Viehofen

Gegen 13 Uhr Mittag kam in Viehofen am Samstag ein Fahrzeuglenker von einer Straße ab. Der 35-Jährige wurde offenbar aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes konnten das Leben des Mannes nicht mehr retten. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, muss erst geklärt werden.