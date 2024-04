Misstrauensantrag gegen Kirchdorfer Stadtchefin

Pramberger will auch weiterhin allen im Gemeinderat vertretenen Parteien die Hand reichen. „Gerade schwierige Zeiten erfordern Zusammenhalt, sei es in der Familie, am Arbeitsplatz und vor allem im Rathaus. Diese Überlegung erbitte ich, alle Mandatarinnen und Mandatare einzubeziehen in die Entscheidungen, die jetzt zeitnahe zu treffen sind.“