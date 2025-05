Georg Schmiedleitner: „Eine Science-Fiction-Oper“

„Es darf nicht ins Billige abgleiten“, sagt Georg Schmiedleitner (68) über die Aktualisierung von Rossinis „Guillaume Tell“. Der bekannte Regisseur gehört zum Urgestein der Linzer Theaterszene. Er war einst Mitbegründer des Theater Phönix, überwand aber die regionalen Schranken und wurde zum gefragten Opernregisseur in Deutschland. Zuletzt inszenierte er in Dresden an der Semperoper und in Mainz. Nun „gastiert“ er am Musiktheater.