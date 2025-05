Wo früher Geld floss, fließt jetzt Erdbeermilch

Dort, wo einst Geldgeschäfte erledigt wurden, stehen jetzt Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren im Mittelpunkt: In den ehemaligen Räumlichkeiten der Sparkassenfiliale in der Ziegeleistraße 68 am Linzer Froschberg ist neues Leben eingekehrt – in Form des ersten Beerencafés der Familie Lehner.