Alkolenker rammte Fußgängerin mit seinem SUV

Der schlimmste Albtraum eines jedes Fußgängers war für eine Passantin in Linz am 7. März zur fürchterlichen Wahrheit geworden. Sie überquerte eine Straße in der Landeshauptstadt auf dem Zebrastreifen, wohl in der berechtigten Überzeugung, dass der Lenker des heranbrausenden Ford Kuga sie definitiv sehen, und abbremsen müsste. Hätte er das getan, hätte er sich wohl nicht am Dienstag am Landesgericht Linz wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.