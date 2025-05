Wie ernst meinen es Land und Gemeinden mit Sparen?

Heuer 6,4 Milliarden Euro, nächstes Jahr 8,7 Milliarden: So viel will die Bundesregierung einsparen. Wo genau, das will der Finanzminister morgen bekannt geben. Sicher ist: Auch Länder und Gemeinden werden ihren Beitrag leisten müssen. Was ist hier in Oberösterreich möglich – und was ist realistisch?