Hommage an John Lennon im Spielboden in Dornbirn

Beatles-Klassiker und Solo-Songs

Zu hören sein werden Beatles-Klassiker wie „Come Together“, „All You Need Is Love“, „Ticket To Ride“ und das vom britischen Musikmagazin „Mojo“ zum besten Song aller Zeiten gewählte „In My Life“, sowie Material aus Lennons Solo-Karriere, wie etwa „Watching The Wheels“, „Jealous Guy“ oder „Whatever Gets You Thru The Night“.