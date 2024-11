Rumänin raubte gutgläubige Rentner aus

Fast wie Hohn klingt die Bitte des Verteidigers nach einer milden Strafe für seine Mandantin. „Sie hat ja das Geld nicht für sich eingesteckt, sondern nach Rumänien geschickt. Das ist wie ein Clan. Man muss auch die Umstände der Personen, die in Rumänien leben, verstehen“, meint der Jurist.

Amtsbekannt im deutschsprachigen Raum

Dass die 46-jährige Kriminaltouristin wegen solcher Taten bereits in Deutschland, der Schweiz und Österreich fünffach vorbestraft ist, zeigt aber auch, wie egal der Arbeitslosen das Gesetz ist, zumal sie in der Vergangenheit immer mit bedingten Haftstrafen davonkam. Nach drei Diebstählen in Vorarlberg, bei denen sie Pensionisten Geld und Schmuck in Höhe von insgesamt 8300 Euro stahl, endete die „Glückssträhne“ der diebischen Rumänin nun am Landesgericht in Feldkirch.