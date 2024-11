Rettungsschirm für finanziell gebeutelte Kommunen

Opposition mit Kritik an Gesetzesentwurf

Von einem „Flickwerk statt echter Hilfe“ spricht ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Das Gesetz sei unzureichend und verspätet und ein reines Auffangnetz, das die Kernprobleme der Gemeinden nicht löst, so Ulram. Die FPÖ begrüßt grundsätzlich die Unterstützung von Gemeinden. „Der Entwurf ist jedoch völlig ungeeignet, um dieses Ziel zu erreichen“, kritisiert FPÖ Klubobmann Johann Tschürtz. Ein Hauptproblem liegt in der geplanten Ansiedelung des Fonds bei der Holding. „Diese Konstruktion entzieht sich dem Fragerecht der Landtagsabgeordneten“, so Tschürtz. Auch die Grünen kritisieren das Gemeindefonsgesetz als unzureichend. „Es ist unfair, Gemeinden zuerst in finazielle Schwierigkeiten geraten zu lassen, um sie dann zu „retten“. Unterstützung für Gemeinden ist wichtig, sollte aber proaktiv und rechtzeitig erfolgen, bevor die Infrastruktur und Finanzen marod sind,“ so Klubobfrau Anja Haider-Wallner.