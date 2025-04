Zarits oder Strobl: So läuft die ÖVP-Obmannwahl ab

Was passiert bei Gleichstand?

Möglich ist auch ein Unentschieden, wenn etwa 10 Stimmen auf beide Kandidaten entfallen. „In so einem Fall würden wir beratschlagen, wie wir weiter vorgehen“, so Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Möglich wäre etwa eine Wiederholung des Wahlgangs. Gibt es dann wieder ein Unentschieden, könnte ein Losentscheid erfolgen. „Bei unseren Vorwahlen oder bei der Vergabe von Restmandaten, wenn es Stimmengleichstand zwischen Parteien gibt, wird das so gehandhabt“, berichtet Fazekas. Möglich wäre auch, dass beide Kandidaten für den Landesparteitag nominiert werden und es dort zu einer Kampfabstimmung kommt.