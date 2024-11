Fitness und Gesundheit locken in die Messehallen

Sportlich geht es an diesem Wochenende bei der „Gesund Leben“-Messe in Klagenfurt zu. Aber auch die Gesundheit ist ein wichtiger Schwerpunkt und soll wertvolle Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil liefern. Die „Krone“ schaute am ersten Tag vorbei und begibt sich auf eine Reise in die Fitness-Welt.