Dornauer: Justiz leitete Ermittlungsverfahren ein

Grüne Anfrage an den Innenminister

Aufklärung in der unrühmlichen „Jagd-Affäre“ forderte auch die Tiroler Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler (Grüne). Sie stellte eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). „Wir wollen durch unsere parlamentarische Anfrage an das Innenministerium klare Antworten erhalten, ob Georg Dornauer tatsächlich rechtswidrig gehandelt hat“, betonte sie gegenüber der „Krone“.