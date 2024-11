Causa Jagd-Affäre: Misstrauensantrag abgelehnt!

„Das zeigt, wie unbelehrbar er ist“

Für Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint gehe es um die „Frage der Glaubwürdigkeit“ und die „Frage des Vertrauens“. „Das ist ein erzwungenes Schuldeingeständnis. Er hat es selbst gesagt, dass er sich keiner Schuld bewusst sei. Das zeigt, dass er unbelehrbar ist und das tut mir persönlich Leid“, betonte Sint. Gleichzeitig fordert er Aufklärung – etwa: „Wer ist für diesen Ausflug aufgekommen? Und wer hat geschossen?“ Die Hut-Tausch-Aktion glaube laut Sint jedenfalls „kein einziger Mensch“. Die SPÖ sei „eine in sich zerstrittene Partei“ – „ich wünsche euch, dass ihr wieder in die Spur findet“. Prinzipiell sei laut Sint mittlerweile das Strafrecht „der einzige Maßstab“ in der Politik – das könne es nicht sein, denn so werde man schleichend das Vertrauen der Bevölkerung verlieren.