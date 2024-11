„Er bleibt bis zur beruflichen Neuorientierung“

„Alles andere als zufrieden“

Natürlich seien in dem Führungsgremium auch die Geschehnisse der vergangenen Tage besprochen worden, so der neue starke Mann der Tiroler Sozialdemokratie. Mit diesen sei man natürlich „alles andere als zufrieden“ und bitte die Tiroler Bevölkerung als auch die Parteimitglieder „um Verzeihung“. Nun müsse man in die Zukunft blicken, „stärker werden“ und geeint sein. An der Regierungsriege der Tiroler SPÖ werde es ebenso wie in der Landespartei keine personellen Änderungen geben.