Dornauer: Jetzt soll Minister Antworten liefern

Dann kam die „Jagd-Affäre“ ans Licht

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen dürfte die Wahrscheinlichkeit dahingehend gegen Null gehen. Ein der „Krone“ vorliegendes Foto von einem Jagdausflug in der Steiermark mit Bankrotteur René Benko und einem befreundeten Tiroler Hotelier hatte Dornauer zu Wochenbeginn in Bedrängnis gebracht. Der Druck wurde letztlich zu groß – Dornauer zieht sich als Landeshauptmannstellvertreter und Landesparteichef zurück, will aber vorerst als Abgeordneter im Tiroler Landtag bleiben.