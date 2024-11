„Ich war immer so stolz und habe den Charakter der alten Hütte trotz Renovierungen bewahrt. Da ist so viel Herzblut drinnen. Ein Lebenswerk von drei Generationen ist zerstört“ – Helmut Schranz (53), Betreiber der Buchberghütte am Fuße des Schafbergs, ist fassungslos. Am Donnerstag wurde seine Hütte in Familienbesitz durch einen verheerenden Brand völlig zerstört – ausgerechnet heuer, als das beliebte Ausflugsziel das 100-jährige Ausschankjubiläum gefeiert hatte.