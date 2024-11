Keine Scheu: Ist das der mutigste Fuchs Wiens?

Von Passanten unbeeindruckt

Am Mittwochmorgen spazierte ein Fuchs die Ottakringer Straße nahe der U-Bahn-Station Ottakring entlang. Weder Passanten noch vorbeifahrende Autos schienen das Wildtier zu stören. Verwunderte Augenzeugen blieben stehen und beobachteten, wie der Fuchs am Gehsteig an einem Supermarkt vorbeischlich und anschließend um die Ecke in eine Seitenstraße verschwand.