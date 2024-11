„Die Flut hat Pferde und Kühe in Städte gespült“

Nutztiere von Flut überrascht

„Heute haben wir ein Schwein gefunden, das irgendwo unterwegs war. Neulich konnten wir ein verletztes Pferd aus einem Flussbett bergen, das von der Flut über 30 Meter tief ausgespült worden war“, so der Tierretter. Unzählige Pferde und Kühe in ländlichen Regionen seien von den Wassermassen überrascht und in die Städte gespült worden.