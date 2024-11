Land an Gemeinden: „Info zu Wahl nicht vorgesehen“

Stellen Sie sich vor, es nahen Landwirtschaftskammer-Wahlen und niemand soll es wissen. In einem Rundschreiben an die Gemeindevertreterverbände informierte das Land NÖ die Kommunen hochoffiziell, dass nicht über die anstehende Landwirtschaftskammer-Wahl informiert werden solle. Besorgte Beamte orten ein „fragwürdiges Demokratieverständnis“. In der zuständigen Abteilung des Landes ist man um Aufklärung bemüht. Was wirklich dahinterstecken dürfte.