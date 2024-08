Kiloweise Heroin in Wiener Tiefgarage versteckt

Zwei Männer sind am Dienstag in einer Tiefgarage in Wien wegen des Verdachts des Drogenschmuggels festgenommen worden. Im Auto der beiden Verdächtigen, einem 26-jährigen Serben und einem 38-jährigen Nordmazedonier, wurden mehr als fünf Kilogramm Heroin sichergestellt, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch.