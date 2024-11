Blinken verspricht „harte Antwort“ für Nordkorea

Landesweiter Luftalarm in der Ukraine

Unterdessen lösten die Behörden in der Ukraine am Mittwoch landesweit Luftalarm aus. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, warnte im Onlinedienst Telegram, Putin starte „in diesem Moment einen Raketenangriff auf Kiew“. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor gewarnt, dass eine Rakete in den Luftraum des Landes eingedrungen und auf dem Weg nach Kiew sei. „Achtung! Rakete in der Region Tschernihiw auf dem Weg in die Region Kiew“, erklärte sie auf Telegram.