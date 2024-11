Immer mehr Italiener leben unter Armutsgrenze

Familien besonders betroffen

Junge Menschen und Familien mit Kindern gehören zu den am meisten gefährdeten Gruppen. In der Studie wird insbesondere hervorgehoben, dass die Wohnsituation in diesem Zusammenhang eine Notlage darstellt, da gefährdete Familien Gefahr laufen, ohne Wohnung oder in unzureichenden Wohnverhältnissen zu leben.