„Ich konnte im Winter nur mit Grabkerzen heizen“

Sozialhilfe reichte nicht einmal mehr für das Nötigste

In eine derartige Negativspirale gelangte auch Silvia B.: Gewalt durch den Ehepartner, Kontaktverlust zu ihrem Sohn, die Flucht in den Alkohol. Die Sozialhilfe reichte in der Folge nicht einmal mehr für das Nötigste: „Durch den Anstieg der Heizkosten konnte ich das Badezimmer nur mit Grabkerzen heizen, hatte im Winter 12 Grad in der Wohnung. Ich habe in Winterkleidung geschlafen.“ Zuflucht, Hilfe und Hoffnung hat sie im Club Aktiv der Caritas gefunden, den es in jeder Bezirkshauptstadt gibt. „Die anderen Menschen und Betreuerinnen schenken mir dort viel Freude“, schildert B., die mittlerweile dem Alkohol abgeschworen hat.