Gebühr kam ihm merkwürdig vor

Doch dann kam eine SMS: „Da stand drinnen, wie viel die Reparatur kostet, plus 20 Euro Bearbeitungsgebühr für den Reparaturbonus, die in bar zu bezahlen seien.“ Weil das dem Radfahrer merkwürdig vorkam, rief er die Reparaturbonus-Hotline an, gleich mehrmals. „Dabei habe ich mehrere Antworten bekommen. Der Konsens war aber, dass Partnerbetriebe keine Bearbeitungsgebühr von Kunden einheben dürfen, die vom Reparaturbonus Gebrauch machen wollen.“