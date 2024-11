Mit einer weißen Weste in die Winterpause

Neben Salzburger Liga-Dominator Seekirchen (45:0 Punkte) winkt auch Henndorf die weiße Weste. Dazu muss der 1. Landesliga-Leader aber Sonntag im Nachtrag in Mittersill bestehen. „Eine schwierige Aufgabe, aber wir sind gut drauf“, weiß Sektionsleiter Sebastian Lindlbauer. Mit Sieg elf in Serie winkt auch ein neuer Klubrekord. „Zahltag“ hatte schon Physio Hietler: Der setzte gegen vier Siege während seines Japan-Trips. Denkste! So gab es sechs Kisten Bier fürs Team.