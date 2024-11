Aus Wut auf Omas Hof gezündelt: Bewährungsstrafe

Zum ersten Mal hat der 18-Jährige ein Lächeln im Gesicht, als er bei der Urteilsverkündung realisiert, dass er nicht ins Gefängnis muss. Denn das war von Beginn an seine größte Angst. „Seit Jahren hab’ ich mich nicht so gefreut. Danke, dass ich heim darf“, strahlt er. Was im Zuge des Prozesses herauskam, ist, dass der junge Mann aufgrund einer kleinen Beeinträchtigung es im Leben offenbar nicht einfach hatte. Der Vater misshandelte ihn, der Stiefvater sperrte ihn ein. „Das hat Spuren hinterlassen“, sagt die Verteidigerin.