Die Narren starten in die fünfte Jahreszeit

Regentenwechsel in der Landeshauptstadt

Groß gefeiert wird der Faschingsbeginn auch in Bregenz. Wie in jedem Jahr wurde viel darüber gerätselt, wen die Altprinzen auserkoren hatten, die Nachfolge des amtierenden Paares zu übernehmen. Prinz Cornelius I. und Prinzessin Isabelle I. mussten abdanken, nachdem sie und ihr Gefolge vor allem in der Faschingshochzeit mit ihren bunten Kostümen und unter dem Motto „Alles Zirkus“ für Begeisterung bei Faschingsnarren in der Landeshauptstadt sowie in den Bregenzer Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen gesorgt hatten.