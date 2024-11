Müll-System: Was ab 2025 in die gelbe Tonne gehört

Das überarbeitete System ist nicht so neu, wie man vielleicht denkt: Erst seit 1993 werden Leichtverpackungen und Metallmüll getrennt weggeschmissen, erklärt Andreas Pertl von der Verpackungskoordinierungsstelle. Warum man nun zurück zum alten Schema will, hat zweierlei Gründe: Einerseits haben sich die Sortiertechnologien verbessert, und Verpackungen können besser wiederverwertet werden. Andererseits kommt ab 2025 ein Einwegpfand auf Getränkeflaschen und -dosen. Das schafft Platz in der Tonne – und dient als Anlass für eine Vereinheitlichung in ganz Österreich.