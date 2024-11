Rücktritt? Dornauer wirft Flinte nicht ins Korn

Fest steht: Selbst wird Dornauer aber nicht den Hut nehmen. Einen Rücktritt schloss der Tiroler gegenüber der „Krone“ aus. Um 13 Uhr soll in Tirol zudem der SPÖ-Klub zusammentreffen. Der Termin war bereits seit Längerem angesetzt. Ob Dornauer dort der Rücken gestärkt wird, bleibt ebenso abzuwarten wie die Reaktion der Bundesparteispitzen in Wien. Auch Tirols ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle, der zu bisherigen Polit-Possen rund um Dornauer stets schwieg, hat Dornauer zu einem Gespräch zitiert und will sich am Montag noch äußern. Dem Vernehmen nach wird Mattle allerdings nicht auf einen Rücktritt von Dornauer bestehen.