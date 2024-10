Wie Benko seinen Chefberater ausspionieren ließ

Die Eckdaten sind bekannt. René Benko hat mit seinem Signa-Konzernkonglomerat die mit Abstand größte Pleite der österreichischen Nachkriegsgeschichte hingelegt. Das so intransparente wie verschachtelte Konstrukt krachte Ende 2023 unter einer milliardenschweren Schuldenlast in sich zusammen. Seither kümmern sich Heerscharen an Anwälten, Ermittlern und Sanierungsverwaltern um die Aufarbeitung einer Insolvenz, die sowohl in ihrer Dimension als auch in ihrer Komplexität ihresgleichen sucht.