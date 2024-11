Was Trump am ersten Tag im Weißen Haus vorhat

Der 78-Jährige, der nach seiner Angelobung am 20. Jänner 2025 als erster verurteilter Straftäter in der Geschichte der USA ins Weiße Haus einziehen wird, hat nach eigenen Angaben an seinem ersten Tag zurück im Amt viel zu tun. Das meiste kann er durch sogenannte „Executive Orders“, also präsidiale Erlässe, ganz ohne Zustimmung des Kongresses tun.