Ohne Handy in der Wüste: „Würde es nochmal machen“

Die gebürtige Deutsche, die seit 16 Jahren in der Steiermark lebt und bei Magna Powertrain in Lannach arbeitet, hat heuer die Rebelle Rallye in den Vereinigten Staaten gemeistert. Nur weibliche Teams dürfen teilnehmen. Magna brachte zwei (mit selbst hergestellten Verteilergetrieben ausgestattete) Jeeps an den Start, Burkart ergatterte eines der Tickets.