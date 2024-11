An der Macht | Was Kurz leid tut

Was Kurz leid tut. Über Donald Trump spricht heute in der „Krone“ ein Österreicher, der nicht nur permanenten Kontakt zu dessen engstem Umfeld hat, sondern Trump auch persönlich kennt – Alt-Kanzler Sebastian Kurz. Er nennt ihn im Interview mit Conny Bischofberger den „undiplomatischsten Politiker“, den er kenne. Zu den vielen Versprechungen Trumps habe er „einen differenzierten Blick“. Illegale Migranten zurückzuführen, das hält Kurz für notwendig, „nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns“. Ein schlanker Staat mit einer möglichst effizienten Verwaltung, das sei auch immer sein Programm gewesen. Allerdings Strafzölle einzuführen, das würde Kurz „als absolut falsch erachten“. Und bei der Trump-Ankündigung, er würde den Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden, da habe Kurz schmunzeln müssen: „Das wird schon etwas länger dauern.“ Zur Regierungsbildung in Österreich will sich der Ex-Kanzler nicht äußern, zum Bundespräsidenten und dessen Entscheidung, nicht Wahlsieger Herbert Kickl mit der Regierungsbildung zu beauftragen, aber schon. Das sei ein Fehler von Van der Bellen gewesen, „der zu Polarisierung und einer Spaltung der Gesellschaft führt“. Und was sagt er zum Rückzug von Karoline Edtstadler, die er seinerzeit in die Regierung geholt hat, aus der Spitzenpolitik? Das tue ihm für Österreich leid, „weil sie eine extrem talentierte Politikerin ist, die meiner Meinung nach nicht nur das Herz am rechten Fleck hat, sondern auch für die richtigen Anliegen und Themen brennt“. Für sie persönlich, findet ihr „Erfinder“, sei es eine sehr gute Entscheidung. Aber er hoffe schon, dass sie einmal in die Spitzenpolitik zurückkehrt. Tja, wer weiß: Vielleicht sogar an seiner Seite?