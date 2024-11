Die unendliche Geschichte der Salzburger U-Bahn

Im Herbst 1996 ging dann die erste Mini-Etappe in Betrieb, der unterirdische Lokalbahnhof. Schon damals waren die Kosten ein großer Streitpunkt. Statt ursprünglich geplanter 309 Millionen Schilling kosteten ein paar hundert Meter U-Bahn am Ende mehr als das Doppelte. Das gab auch den Kritikern einer weiteren Verlängerung bald Auftrieb. Ihre Argumente blieben bis heute gleich: hohe Kosten und technische Schwierigkeiten in Salzburgs schwammigem Untergrund, dem Seeton. Im Sommer 1997 hieß es dann in der „Krone“: „Jetzt platzen die U-Bahn-Träume!“ Der damalige SPÖ-Landes-Vize Gerhard Buchleitner forderte mit Verweis auf die hohen Kosten ein Ende der Diskussion.