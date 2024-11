Erschreckende Szenen | Volles Risiko

Erschreckende Szenen. Absolut schaurig, was sich da in Amsterdam zugetragen hat! Ausgerechnet zum Zeitpunkt der Gedenkfeiern an die Nazi-Novemberpogrome kam es in der Hauptstadt der Niederlande rund um das Fußballspiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv, zu dem auch viele israelische Fans angereist waren, zu unvorstellbaren Gewaltausschreitungen: Schlägertruppen jagten israelische Fußballfans in der Nacht durch die Millionenstadt und prügelten auf sie ein. Vor Hotels, in die sich Angegriffene flüchten konnten, sammelten sich, so wird berichtet, antisemitische Schläger und riefen stundenlang „Allahu akbar“ („Allah ist groß“). Die israelische Regierung reagiert mit der Entsendung des Außenministers in die Niederlande – vor allem flogen Sondermaschinen nach Amsterdam, um die Fußballfans nach Hause in Sicherheit zu bringen. Zugewanderter Antisemitismus, mit dem Europa nicht fertig wird. Was für eine erschreckende Entwicklung!