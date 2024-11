Mann feuerte Waffe bei Party mit Freunden ab

„Ich habe mich bedroht gefühlt!“ 2018 hatte der Angeklagte im Drogenrausch versuchte, eine Tankstelle im Mostviertel anzuzünden. Dafür kassierte er damals nicht nur eine teilbedingte Haftstrafe, sondern auch ein zehnjähriges Waffenverbot. Was den 28-Jährigen aber nicht davon abhielt, in einem „zwielichtigen Geschäft in Tschechien“ einen Revolver zu kaufen. „Ich hab ihn billig bekommen und er hat mir gefallen“, erklärt der Mann am Landesgericht St. Pölten. Er habe einfach nicht an das aufrechte Waffenverbot gedacht. „Es war ein Fehler“, zeigt er sich dazu geständig.