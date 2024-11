Land Tirol ortet Erfolg bei der Pflegeausbildung

An zehn Tiroler Schulen wird derzeit die Ausbildung zur Pflege(fach)assistenz angeboten. 367 Schüler ab 14 Jahren nehmen aktuell das Angebot einer wohnortnahen und altersgerechten Pflegeausbildung an. Mit diesen Schülern sind es in Tirol über 2000 Auszubildende im Bereich der Pflege – ein Höchststand.