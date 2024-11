Apfelkrise durch Klimawandel mit Hitze und Frost

Mehr als 5000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten finden auf einer typischen Streuobstwiese Zuflucht. Die Vorteile dieser speziellen Biotope für uns alle: Bestäubung, Heu, Holz und Honig sowie Trinkwasser- und Flutschutz und außerdem Kohlenstoffbindung samt Verbesserung des lokalen Klimas. „Nur wenn wir die globale Erwärmung unter plus zwei Grad Celsius begrenzen, gibt es auch Zukunft für den Streuobstbau in Österreich. Das vorhandene Potenzial an Obstarten und -sorten muss gesichtet, genutzt und an die Bedürfnisse von heute angepasst werden. Nur so kann Obst auch in Zukunft ökologische Geschmacksvielfalt bieten“, warnt „Arche Noah“-Aktivist Axel Grunt.