Israel will Angehörige von Attentätern abschieben

Militäreinsatz im Norden ausgeweitet

Abgeschoben werden soll in den Gazastreifen sowie in andere Länder. Unterdessen hat die israelische Armee ihre Einsätze im Norden des Gazastreifens ausgeweitet. Die Truppen hätten eine neue Operation „gegen die Terror-Infrastruktur im Gebiet von Beit Lahiya begonnen“, teilte die israelische Armee am Donnerstag mit. Gleichzeitig sei das Militär im Flüchtlingsviertel Jabaliya aktiv. Dort seien „rund 50 Terroristen ausgeschaltet“ worden.