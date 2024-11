Gewalttätiger Ex stand erneut vor Gericht

Auch, dass sie nach wie vor Angst vor ihrem Ex habe. Dies begründet sie mit einem Vorfall bei ihrer neuen Arbeitsstätte in Oberösterreich. „Ich war an dem Tag zu Hause, als meine Chefin mich besorgt anrief und mir von einer vermummten Person berichtete, die bei dem Gebäude herumschleichen würde. Es hatte an dem Tag 34 Grad!“, so die Zeugin. Abends hätte dann jemand mehrmals an ihrer Wohnungstür geklingelt und den Spion zugehalten, fügt die 39-Jährige hinzu.