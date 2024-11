Kaiserliche Hochzeiten waren immer anstrengend

Nach der Trauung folgte der anstrengendste Teil des Tages – vor allem für die Braut: der Empfang in der Hofburg. Elisabeth musste der Reihe nach dutzende Erzherzöge und Erzherzöge empfangen, danach sämtliche Würdenträger des Hofes und das diplomatische Korps. Der Empfang zog sich bis in die späten Abendstunden. Ausruhen konnte sich das Brautpaar am nächsten Tag nicht, denn die Feierlichkeiten zur kaiserlichen Hochzeit dauerten noch fünf weitere Tage.