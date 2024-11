Feuer im Einkaufszentrum führte zu armem Dieb

Rasch gelöscht, aber Beute gefunden

Am 8. September 2024 gegen 22.45 Uhr kam es zu einem kleinen Brandereignis in der Lüftungszentrale des Einkaufszentrums. Dabei konnte ermittelts werden, dass der Unterstandslose sein Lager in der unversperrten Lüftungszentrale aufgeschlagen hatte und es, vermutlich durch eine Zigarette, zu einem kleinen Brand kam, der rasch gelöscht werden konnte. Bei der polizeilichen Kontrolle wurde beim 22-Jährigen diverses Diebesgut gefunden.