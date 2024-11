Wer hat Anspruch auf Elternteilzeit?

Was gibt es für Eltern Schöneres, als Zeit mit dem Kind zu verbringen? Viele Mütter und Väter nehmen aus diesem Grund die sogenannte Elternteilzeit in Anspruch. Welche Voraussetzungen es hierfür gibt, weiß Maria Susanne Feirer, Expertin für Frau, Beruf & Familie in der Arbeiterkammer Steiermark.