Francine Jordi: „Ich glaube, alles hat einen Sinn“

Neue Single mit klarer Botschaft

Am 10. April erscheint ihre neue Single „Mutmacher-Song (viele wären gerne wie du)“, die sich mit dem Gefühl, sich ständig vergleichen zu müssen, beschäftigt. „Eine Herausforderung unserer Zeit ist das gegenseitige Vergleichen“, sagte die Sängerin offen. „In der digitalen Welt wird Überperfektion gelebt und auch die Prominenten zeigen dort nur ihre Sonnenseite.“ Gerade dadurch enstehe bei vielen Menschen schnell das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Daher ihr Appell: „Man sollte sich selbst nicht klein machen, denn jeder hat etwas Wunderbares, was er der Welt mitgeben kann.“