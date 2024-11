Orientierung im digitalen Alltag

Der zweite Workshop richtete sich speziell an Senioren, die bisher wenig oder gar keine digitalen Vorkenntnisse hatten. In einer einladenden und unterstützenden Atmosphäre lernten die Teilnehmenden, wie sie E-Mail-Konten einrichten, sicher im Internet surfen und soziale Netzwerke nutzen können. Weitere Aktionen dieser Art sind bereits in Planung.