Er steht! Christbaum thront wieder in der Altstadt

Vorbereitungen für Christkindlmarkt

In den kommenden Tagen werden auch die rund 1300 Lämpchen am Christbaum montiert. Jahr für Jahr wird der Christbaum traditionell kurz nach Allerheiligen aufgestellt. Warum so früh? „Weil parallel der Aufbau der rund 70 Marktstände des Christkindlmarktes beginnt. Aus Sicherheits- und Platzgründen ist die Installation des Baumgiganten in der historischen Altstadt später nicht mehr möglich“, erklärt die Stadt.