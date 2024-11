Dank „Vollzeit-Prämie“ öfter im Operationssaal?

Die heimischen Krankenhäuser halten die Landespolitik auf Trab. Nicht nur die geheimen Schließungspläne, welche die „Krone“ aufgedeckt hat, sorgen für Aufregung. Zudem werden in manchen Abteilungen die Ärzte knapp – und die Wartezeiten auf OP-Termine daher immer länger. Wie das Land dieser Entwicklung mit vielen Millionen Euro gegensteuern will, erfahren sie heute in ihrer „Krone“. Dazu noch, wo Sie in Niederösterreich die wohl steilste Kinderwagen- und Rollstuhlrampe des Landes finden, die von besorgten Passanten sogar bereits als „Todesrampe“ bezeichnet wird. Und schließlich hat Kollegin Doris Seebacher den siebenjährigen Bruno besucht, dessen Familie beherzt den Kampf gegen eine heimtückische Erkrankung des tapferen Buben aufgenommen hat.

Spannende Lektüre!