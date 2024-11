Klaudia Osztovics als neue Stadtchefin angelobt

Standing Ovations gab es für den scheidenden Bürgermeister Herbert Osterbauer. 32 Jahre war er in der Politik tätig, davon 14 Jahre als Bürgermeister. Vor zwei Wochen legte er krankheitsbedingt sein Amt zurück. Großes Lob gab es von den Parteien. So spricht SPÖ-Stadtrat Günther Kautz von einer guten Zusammenarbeit auf Augenhöhe. „Obwohl wir nicht immer einer Meinung waren“. Vizebürgermeister Johann Gansterer lobt Osterbauers Arbeitseifer: „Es war mir kaum möglich, einmal früher im Rathaus zu sein als du“, scherzt er. Nette Worte auch von FPÖ-Gemeinderat Wilhelm Haberbichler. „Als Newcomer in der Politik hast du mir sehr viel erklärt“, erzählt er von seinen Anfangszeiten in der Politik.